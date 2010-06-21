«Киевгорстрой» открыл под заселение два жилых дома

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» 19 июня т.г. открыло под заселение два жилых дома по ул. Марины Цветаевой в 10-м микрорайоне жилого массива «Троещина» в Деснянском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, два 23-этажных монолитно-каркасных дома рассчитаны на 126 квартир каждый. Общая площадь каждого дома составляет около 15 тыс. кв. м, жилая площадь – до 11 тыс. кв. м. Площадь однокомнатных квартир в домах составляет от 43 кв. м, двухкомнатных – 83 кв. м, трехкомнатных – 109 кв. м.

Генеральными подрядчиками строительства домов выступили ООО «МЖК-1» и ООО БМК «Триада».

Как отметил глава правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР, часть площадей в этих домах предназначены для очередников, а также 7% квартир будут переданы в качестве служебного жилья.

По словам президента холдинга, все квартиры в домах проданы.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.