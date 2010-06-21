Украина готова к отопительному сезону на 30%

Украина готова к отопительному сезону 2010-2011 гг. на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«Мы готовы сегодня на 30%», - сказал он.

Такую степень готовности министр объясняет тем, что бюджетные средства на подготовку к зиме еще не поступили регионам из-за задержек с принятием бюджета.

По словам Ю.ХИВРИЧА, одним из самых сложных моментов подготовки к отопительному сезону является жилой фонд, а именно состояние кровель.

По данным министерства, по состоянию на 15 июня т.г. в стране комплексно подготовлено к зиме с выдачей паспортов готовности 29,6% жилого фонда.

Самые низкие показатели по подготовке жилого фонда – в Одесской (9%) и Черновицкой (12,6%) областях, Севастополе (14,7%) и Киеве (18,4%).

При этом к зиме готовы 21,6% объектов социального назначения: школы (20%), детские сады (25%), больницы (10,1%).

Объекты теплоснабжения подготовлены к отопительному сезону на 33,7%, объекты водопроводно-канализационного хозяйства – на 34%, коммунальный электротранспорт – на 22%. Капитальный ремонт улично-дорожной сети проведен на 16,3% дорожного покрытия.