Убытки ЖКХ за 5 месяцев достигли 811 млн. грн.

Убытки предприятий жилищно-коммунального хозяйства Украины за 5 месяцев т.г. составляют 811 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«Мы имеем только в этом году 811 млн. грн. убытков. В прошлом году у нас было 1,7 млрд. грн., а в этом за пять месяцев уже 811 млрд. грн.», - сказал он.

Министр добавил, что убытки предприятий - это задолженность за энергоносители, по заработной плате и невыполненный объем работ по подготовке к зиме.