Убытки ЖКХ за 5 месяцев достигли 811 млн. грн.
08:44, 22 июня 2010Недвижимость
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За прошлый год - 1,7 млрд. грн.
Убытки предприятий жилищно-коммунального хозяйства Украины за 5 месяцев т.г. составляют 811 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.
«Мы имеем только в этом году 811 млн. грн. убытков. В прошлом году у нас было 1,7 млрд. грн., а в этом за пять месяцев уже 811 млрд. грн.», - сказал он.
Министр добавил, что убытки предприятий - это задолженность за энергоносители, по заработной плате и невыполненный объем работ по подготовке к зиме.
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