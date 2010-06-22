В Киеве празднуют новоселье на улицах Цветаевой и Бальзака

АО ХК «Киевгорстрой» сдал в эксплуатацию два многоэтажных дома в столице, на пересечении улиц Марины Цветаевой и Оноре де Бальзака (10-й микрорайон Троещина). 19 июня 2010 года состоялся официальный День открытых дверей. На мероприятии традиционно присутствовали высшее руководство АО ХК «Киевгорстрой», представители подрядных организаций и средств массовой информации.

Новостройки на ул. Марины Цветаевой сооружены по единому проекту. Это современные 23-этажные дома, расположенные вблизи удобной транспортной развязки. Неподалеку раскинулся «Молодежный парк». Конструктивная схема дома представляет собой монолитный железобетонный каркас. Стены здания выполнены из пенобетона и облицованы керамическим кирпичом. В квартирах с высотой потолка в 3 м выполнены отделочные работы, установлены металлические входные двери, осуществлено остекление (металлопластиковые пакеты). Подводка сетей телефонизации и телевидения осуществлена до щитов, размещенных на каждом этаже. В каждой квартире уже установлены счетчики электроэнергии, горячей и холодной воды. Оба дома оборудованы лифтами: по два пассажирских (грузоподъемность до 400 кг), по одному грузовому (грузоподъемность до 1000 кг) и по одному техническому (предназначен для перевозки пожарных подразделений).

Президент АО ХК «Киевгорстрой» Василий Можар не скрывал своей гордости за сданные в эксплуатацию дома. «10-й микрорайон Троещина для «Киевгорстроя» является особенным. Его мы создали с нуля. Раньше тут ничего не было – голая земля, городская окраина. А теперь этот район стал домом для тысяч киевлян. Киевлян с европейскими жизненными стандартами, киевлян с высокими требованиями к качеству жилья, киевлян с простыми и понятными каждому ценностями: крепкая семья, уютный дом, опрятный дворик, красивый пейзаж за окном…», - сказал Василий Можар.

Он также акцентировал внимание на том, что «Киевгорстрой» продолжает строительство других объектов: «Наша компания продолжает выполнять те обещания, которые мы дали нашим инвесторам. В этом году мы намерены провести еще не один десяток таких Дней открытых дверей, на которых в торжественной обстановке вручим новоселам ключи от их долгожданных квартир».

Справочная информация

Холдинговая компания «Киевгорстрой» - крупнейшая строительная компания Украины. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий и 51 предприятие – на правах ассоциированных членов. По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 360 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% - в Украине. В 2009 году предприятия холдинга осуществили строительных работ на 2,9 млрд. грн.

Контактная информация: Виктория Долюк, начальник отдела PR-проектов АО ХК "Киевгорстрой"

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