КГГА подтверждает возвращение к повышенным тарифам

КГГА подтверждает, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения с 1 июля будут возвращены к тарифам, действовавшим до меморандума, который действовал в октябре 2009 - мае 2010 года.

Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО в ходе заседания Антимонопольного комитета.

«Вносятся изменения в действующие тарифы. Они были приостановлены только на период действия меморандума. Меморандум закончился, мы возобновили действие тех тарифов, которые были, и не более. С 1 июля мы вернемся к старым тарифам, по которым уже платили 4 или 5 месяцев», - сказал он.

По данным А.ГОЛУБЧЕНКО, «старые тарифы покрывают себестоимость коммунальных услуг приблизительно на 72%».

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что относительно дальнейшего повышения тарифов можно будет говорить после того, как закончит работу инспекция по ценам, которая определит себестоимость тарифов и ее соответствие уровню оплаты.

При этом А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что готов прислушаться к сегодняшнему решению Антимонопольного комитета Украины, который рекомендовал КГГА определить порядок информирования потребителей о структуре тарифа, норм потребления, и порядка предоставления коммунальных услуг, определить исполнителей услуг по централизованному отоплению и поставках горячей воды, а также наладить фактический учет горячей воды и тепла.

Он пояснил, что на сегодня исполнителем услуг по поставкам тепла. Горячей и холодной воды, вывоза бытовых отходов определены ЖЕКи, а производителя тепла и горячей воды должно определить Министерство по вопросам ЖКХ.

На сегодняшнем заседании АМК также рекомендовал Министерству по вопросам ЖКХ сформировать единый порядок обнародования и доведения до потребителей информации о тарифах на ЖКУ с учетом позиций территориальных общин, а также определить критерии установления производителя и исполнителя ЖКУ централизованного отопления и поставки горячей воды.

По словам председателя АМК Алексея КОСТУСЕВА, к установлению экономически необоснованных тарифов на коммунальные услуги приводит отсутствие координации между КГГА, госинспекцией по ценам, министерством по вопросам ЖКХ и НКРЭ. Он также отметил, что комитет поддерживает создание Национальной комиссии регулирования коммунальных услуг.