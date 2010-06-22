Попов должен сократить сроки отключений горячей воды

Новоназначенный первый заместитель председателя главы КГГА Александр Попов должен не допустить продлений периода отключений горячей воды в квартирах киевлян АО «Киевэнерго».

Такое мнение УНИАН высказал лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, участились случаи, когда задержки с включением горячей воды длятся неделю и две.

«Об этом нам постоянно сообщают киевляне, которым под любыми предлогами переносят дату подачу воды, при этом в платежках им, по непонятным причинам, зачисляют плату за пользование горячей водой такую, как будто они не пользовались услугой только две недели. Эту проблему новому начальнику коммуналки Киева необходимо решить уде в ближайшее время, чтобы доказать свой реформаторский потенциал», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

По мнению лидера «Коммунального фронта», не вселяют оптимизма для киевлян и разговоры некоторых чиновников о том, что необходимо продлить сроки отключений горячей воды для проведения плановых проверок на один месяц.

«Во-первых, это прямое ущемление прав киевлян получать качественную услугу горячей воды. Во-вторых, это еще и попытка «Киевэнерго» решить свои финансовые проблемы с поставщиками энергоресурсов за счет киевлян, ведь каждое отключение — это экономия газа, которого для «Киевэнерго» выделяется критически малое количество из-за его долгов, что позволяет им кое-как выкручиваться и поддерживать работоспособность всей системы. Но причем здесь люди? Почему все проблемы опять решают за их счет, когда они-то как раз являются исправными плательщиками, а все долги перед «Киевэнерго» накопила столичная власть?», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

При этом он подчеркнул, что существующие нормативы по отключению воды для проведения плановых проверок - «рудимент советской эпохи», который давно пора отменить.

«Для проведения проверок достаточно трех дней и именно к этому сроку для отключений воды следует стремиться не только Киеву, но и всей Украине», - подчеркнул лидер «Коммунального фронта».