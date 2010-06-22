Стоимость киевских офисов в мае снизилась на 2,1%

Средняя стоимость киевских офисов на вторичном рынке Киева в мае по сравнению с апрелем т.г. снизилась на 2,1% - до 2855 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Как указывается в сообщении, в мае т.г. на вторичном рынке офисных помещений Киева количество предложений увеличилось на 0,9% относительно апреля т.г. - до 1170 объектов.

По данным экспертов, в мае объем предложений в общей площади и в денежном выражении уменьшился на 2,5% и 4,4% соответственно. Доля офисов, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 6,8% от всего объема предложения.

При этом средняя цена предложений «новых» офисов в Киеве на 6,3% ниже средней цены апреля и составляет 2731 долл./кв. м.

Как сообщили специалисты портала, наибольшее снижение цен в мае наблюдалось на офисы общей площадью от 100 до 250 кв. м (на 5,1%).

В офисах, площадью до 100 кв. м и в офисах, площадью 250-500 кв. м, снижение составило соответственно по 0,3%, а в сегменте офисов, площадью от 500 кв. м, – уменьшение цены составило 2,7%.

При этом средняя арендная ставка на офисные помещения в мае уменьшилась на 3% и составила 16,7 долл../кв.м. Количество предложений на рынке аренды офисных помещений Киева относительно апреля уменьшилось на 5,7% - до 3003 объектов.

По данным специалистов портала, объем предложений в общей площади и в денежном выражении уменьшился на 7,7% и 5,3% соответственно. Доля офисной недвижимости, впервые выставленной в аренду, в мае составила 7,5% от всего объема предложения.

Средняя арендная ставка «новых» офисов в Киеве на 7% ниже средней цены апреля и составляет 16,1 долл./кв. м.

При этом увеличение арендных ставок на офисы наблюдалось в Деснянском и Подольском районах (на 3,1% и 1,2% соответственно). В остальных районах Киева снижение цен составило от 6% до 0,5%.

Аналитический отчет подготовлен на основе анализа баз данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 1170 объектов, выставленных на продажу, и 3003 объекта, предлагаемых в аренду.