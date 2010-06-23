Эксперт: вето для гостиниц на налог на прибыль неэффективно
Снова декларации...
Освобождение гостиниц от налога на прибыль не даст ожидаемого эффекта.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала генеральный директор консалтинговой компании Knight FrankLLC Ukraine Ярослава ЧАПКО сегодня в ходе HoReCa Innovation Forum 2010 «Инновации в управлении гостиничным и ресторанным бизнесом».
«Налоговые льготы не дадут ожидаемого эффекта. Налоговые льготы никогда не были стимулом для привлечения капитала в отрасль. Сейчас предлагается гостиницы освободить от налога на прибыль. Во-первых, я не представляю того масштаба налога на прибыль, который будут платить гостиницы в первые годы своей работы. Я сомневаюсь, что при заполняемости 45-55% гостиница будет показывать налог на прибыль, поэтому эти льготы являются больше декларативными, чем практическими», - считает она.
Как сообщал УНИАН, 25 марта т.г. вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что для развития гостиничного бизнеса в Украине правительство введет нулевую ставку налога на прибыль на ближайшие 10 лет.
«Мы вводим нулевую ставку налога на прибыль для гостиничного бизнеса, для всех гостиниц, которые уже построены и которые будут построены, на 10 лет», - сказал вице-премьер министр.
Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.
В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.