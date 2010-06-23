Киев - лидер по цене проживания в "звездочных" гостиницах

Киев опережает европейские города по стоимости проживания в 4-5-звездочных гостиницах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила генеральный директор консалтинговой компании Knight FrankLLC Ukraine Ярослава ЧАПКО сегодня в ходе HoReCa Innovation Forum 2010 «Инновации в управлении гостиничным и ресторанным бизнесом».

«По 4-5-звездочным гостиницам мы впереди планеты всей. Практически наши гостиницы, которых и так мало, устанавливают высокие расценки на проживание. Мы по этим показателям сравнимы с Москвой. Даже Лондон и Париж намного скромнее выставляют свои цены», - сказала она.

По данным гендиректора компании, средняя стоимость проживания в 4-5-звездочных гостиницах столицы составляет 448 долл. за номер в сутки.

При этом средняя стоимость размещения в 3-5-звездочных гостиницах Киева в 2009 году составляла 104 долл. в сутки.

Я.ЧАПКО отметила, что заполняемость столичных гостиниц снизилась с 65-70% в 2007-2008 годах до 55-60% сегодня, а поток туристов в Киев в 2009 году снизился на 22%.

По ее словам, сегодня туристы переориентировались на более дешевый сегмент гостиниц.

В то же время 4-5-звездочные гостиницы внедряют программы лояльности для того, чтобы помимо бизнес-туристов привлечь и других клиентов.

При этом девелоперы проводят реконцепцию проектов многофункциональных комплексов с ориентацией на гостиничную составляющую.

По оценкам гендиректора компании, сегодня в столице наблюдается дефицит качественных 3-звездочных гостиниц, формат которых, по ее мнению, следует развивать к Евро-2012, поскольку основная масса болельщиков остановится в не в 4-5-звездочных, а в 2-3-звездочных гостиницах.

«Спрос будет на дешевое жилье, а не на дорогие гостиницы», - добавила она.

Я.ЧАПКО также отметила, что тем девелоперам, которые не приступят к строительству гостиничных объектов в центре столицы до конца 2010 года, будет сложно реализовывать проекты в связи с намечающейся реконструкцией центра города.

По данным компании, средний показатель обеспеченности гостиничным фондом в Киеве составляет 3,6 номера на 1000 жителей и является самым низким в Европе.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.