В Киеве продано 1190 квартир

В Киеве в мае продано 1190 квартир, из которых 960 сделок купли-продажи совершено на вторичном рынке и 230 – на первичном рынке.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Как указывается в сообщении, максимальное количество сделок (68%) приходится на квартиры до 100 тыс. долл., 21% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 11% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1367 долл./кв.м на вторичном рынке (1222 долл./кв.м на первичном рынке).

Самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2851 долл./кв.м на вторичном рынке (2424 долл. /кв.м на первичном рынке).