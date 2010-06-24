В Киеве без горячей воды остались 679 жилых домов

ОАО «Киевгаз» прекратило подачу газа районным котельным «Отрадный», «Нивки» и котельной «Днепроводская», которые принадлежат АК «Киевэнерго», в результате чего без горячего водоснабжения остались 679 жилых домов.

Как сообщили УНИАН в “Киевэнерго”, в частности в Соломенском районе (зона РК «Отрадный») без горячей воды остались 483 потребителя (348 жилых домов, 20 лечебных заведений, 22 детсада, 18 школ, 75 ведомств), в Подольском, Святошинском, Шевченковском районах (зона РК «Нивки») - 391 потребитель (310 жилых домов, 5 лечебных заведений, 21 детсад, 23 школы, 32 ведомства), в Оболонском районе (зона котельной «Днепроводская») - 25 потребителей (21 жилой дом, 1 детсад, 3 ведомства).

«Прекращение подачи газа на котельные “Киевэнерго” является прямым следствием задолженности компании за потребленный газ, которая, в свою очередь, обусловлена существующим долгом городской власти перед предприятием. Стоимость тепла в “Киевэнерго” является самой низкой в Украине, но более 70% расходов при его производстве – это газ, за который мы должны рассчитываться своевременно. Но за время действия прошлогоднего меморандума городская власть Киева не смогла решить вопрос о погашении двухмиллиардного долга перед компанией, чтобы мы могли перечислить эти средства газопоставщикам. В очередной раз отмечаем, что этот вопрос нуждается в особом внимании и срочном решении, поскольку до отопительного сезона осталось немного больше трех месяцев», - заявил заместитель председателя правления АК «Киевэнерго» Иван РЫЧКА.

Как напоминается в сообщении, общий долг “Киевэнерго” за потребленный газ составляет более 2 млрд. грн. Приблизительно столько же КГГА должна энергокомпании за компенсацию разницы между расходами на производство тепловой энергии и действующими тарифами. По состоянию на 18 июня общий долг потребителей за тепло составляет 1,2 млрд. грн., из них населения - 794 млн. грн.