Количество сделок по элитной недвижимости Киева снизилось

На рынке аренды элитной недвижимости Киева (стоимостью от 3 тыс. долл. в месяц) количество сделок в мае т.г., по сравнению с апрелем, снизилось на 28,6% - до порядка 20 сделок (в апреле - 28).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости Park Lane.

По данным компании, в мае общий объем сделок по аренде апартаментов VIP категории составил 7,3% от общего количества сделок аренды жилья, что на 1,4% меньше, чем в апреле (8,7%).

При этом генеральный директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА отметила, что в мае сумма затрат клиентов на аренду элитной недвижимости, по сравнению с апрелем, снизилась на 20,2% и составила 155,49 тыс. долл.

По ее словам, наибольшим спросом в мае пользовались дома стоимостью свыше 4 тыс. долл. в месяц в черте города, а также в максимальной близости от столицы. Кроме того, было сдано несколько объектов дороже 9 тыс. долл.

Клиенты агентства также отдавали предпочтение апартаментам площадью свыше 250 кв. м с количеством комнат не менее 4-х, в центральных районах столицы.

Справка УНИАН. АН Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционирует 5 филиалов компании. В АН Park Lane работает более 450 риелторов.