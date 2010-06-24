Коттеджи в Киеве подешевели на 6,3%

Средневзвешенная стоимость домовладений в Киеве в мае т.г. снизилась на 6,3% - до 2101 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, количество выставленных на продажу домовладений в мае увеличилось на 3,9% - до 832 домов. Объем предложений в общей площади и денежном выражении увеличились на 3,8% и 0,3% соответственно. Доля домов, впервые выставленных на продажу, в мае составила 11,4% от всего объема предложения.

По оценкам аналитиков, средняя цена 1 кв. м предложения «новых» домов в Киеве на 1,2% ниже средней цены апреля и составляет 2216 долл./кв. м.

По данным портала, в зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома общей площадью от 250 до 500 кв. м - 33% (272 частных дома). Далее, в порядке убывания, следуют дома, площадью от 100 до 250 кв. м, - 30% (252 дома), до 100 кв. м – 22% (183 дома) и площадью свыше 500 кв. м - 15% (125 единиц).

Снижение цен в прошедшем месяце наблюдалось во всех сегментах частных домов: в домах общей площадью до 100 кв. м на 11,5% - до 2163 долл./кв. м, в домах, площадью от 100 до 250 кв. м, наблюдалось снижение на 7,1% - до 1891 долл./кв. м, в домах, площадью от 250 до 500 кв. м, – снижение на 4,3% до 2047 долл./кв. м, а в домах более 500 кв. м уменьшение цены составило 0,2% - до 2553 долл./кв. м.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 832 домовладения в столице.