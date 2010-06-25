Президент назначил Владимира Поляченко своим советником
12:30, 25 июня 2010Недвижимость
0
Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира ПОЛЯЧЕНКО советником Президента Украины (внештатным).
Указ от 24 июня 2010 года № 718/2010 размещен на сайте Президента.
Справка УНИАН. Владимир ПОЛЯЧЕНКО (род. в 1938 г.) с 1992 года был бессменным президентом ХК "Киевгорстрой" вплоть до избрания народным депутатом от "Нашей Украины" в 2006 году. Удостоен звания Герой Украины.
В июне 2010 г. В. ПОЛЯЧЕНКО был назначем внештатным советником премьер-министра Украины.
В.ПОЛЯЧЕНКО возглавляет Строительную палату Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter