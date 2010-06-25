Янукович назначил Владимира Поляченко своим советником

Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира ПОЛЯЧЕНКО советником Президента Украины (внештатным).

Указ от 24 июня 2010 года № 718/2010 размещен на сайте Президента.

Справка УНИАН. Владимир ПОЛЯЧЕНКО (род. в 1938 г.) с 1992 года был бессменным президентом "Киевгорстроя" вплоть до избрания народным депутатом от "Нашей Украины" в 2006 году. Удостоен звания Герой Украины. Полный кавалер орденов "За заслуги", награжден орденами "Знак Почета". Поляченко В.А. является действительным членом Академии строительства Украины, Председателем Президиума Строительной Палаты Украины, почетным консулом Республики Чили в Украине, почетным президентом холдинговой компании «Киевгорстрой».