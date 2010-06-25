«Киевгорстрой» ликвидировал отставание
По реконструкции НСК «Олимпийский»
Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» ликвидировало отставание по строительным работам при реконструкции НСК «Олимпийский».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР в ходе круглого стола «Упрощение разрешительных процедур в строительстве» в Минрегионстрое.
«Отставания совсем нет никакого. На сегодняшний день мы полностью в графике. В соответствии с графиком все работы выполняются», - сказал он.
В.МОЖАР отметил, что на сегодня на объекте нет проблем с финансированием.
«В апреле-мае средства не поступали. В конце мая возник дефицит. На прошлой неделе мы получили средства, заплатили за все выполненные работы предыдущих месяцев, закупили необходимые материалы. Сегодня работы идут в штатном режиме», - пояснил он.
Президент холдинга также отметил, что с начала года «Киевгорстрой» на реконструкции спорткомплекса освоил 560 млн. грн.
Он уточнил, что сегодня на НСК «Олимпийский», кроме «Киевгорстроя», занимающегося строительными работами, работают еще два генеральных подрядчика – по отделочным работам и на покрытии стадиона.
«До конца года мы еще освоим не менее 240 млн. на строительных работах. Я предполагаю, что на покрытии будет освоено 300 млн. грн. Что будет освоено на отделочных работах, покажет время», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, ранее главный инженер ХК «Киевгорстрой» Александр ГАЛИЦКИЙ заявлял, что «Киевгорстрой» намерено ликвидировать отставание работ по реконструкции НСК «Олимпийский» в июне этого года.
Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.
В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.
По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.