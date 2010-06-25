«Киевгорстрой» ликвидировал отставание

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» ликвидировало отставание по строительным работам при реконструкции НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР в ходе круглого стола «Упрощение разрешительных процедур в строительстве» в Минрегионстрое.

«Отставания совсем нет никакого. На сегодняшний день мы полностью в графике. В соответствии с графиком все работы выполняются», - сказал он.

В.МОЖАР отметил, что на сегодня на объекте нет проблем с финансированием.

«В апреле-мае средства не поступали. В конце мая возник дефицит. На прошлой неделе мы получили средства, заплатили за все выполненные работы предыдущих месяцев, закупили необходимые материалы. Сегодня работы идут в штатном режиме», - пояснил он.

Президент холдинга также отметил, что с начала года «Киевгорстрой» на реконструкции спорткомплекса освоил 560 млн. грн.

Он уточнил, что сегодня на НСК «Олимпийский», кроме «Киевгорстроя», занимающегося строительными работами, работают еще два генеральных подрядчика – по отделочным работам и на покрытии стадиона.

«До конца года мы еще освоим не менее 240 млн. на строительных работах. Я предполагаю, что на покрытии будет освоено 300 млн. грн. Что будет освоено на отделочных работах, покажет время», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее главный инженер ХК «Киевгорстрой» Александр ГАЛИЦКИЙ заявлял, что «Киевгорстрой» намерено ликвидировать отставание работ по реконструкции НСК «Олимпийский» в июне этого года.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.