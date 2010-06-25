Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует разработать программу строительства недорогих жилых домов на четыре-пять этажей в регионах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР в ходе круглого стола «Упрощение разрешительных процедур в строительстве» в Минрегионстрое.

«Киевгорстрой» не практикует работы с малоэтажной застройкой, поэтому у нас сегодня специальных наработок нет. Но сегодня мы поставили перед собой задачу, работая в регионах, выйти на дешевый дом с параметрами 4-5 этажей. Поэтому нужно поправить себя и разработать такую программу», - сказал он.

По словам В.МОЖАРА, строительство такого жилья «более эффективно, более экономично выгодно и рынок сегодня больше имеет в этом потребность».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.