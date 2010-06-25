Строительный концерн «Подолье» начнет строительство жилья для молодых

Винницкий строительный концерн «Подолье» с 2011 года начнет строительство домов, ориентированных на молодые семьи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.

«С целью решить проблему жилья для молодых семей, строительный концерн «Подолье» в следующем году предложит проекты домов с небольшими площадями квартир. Однокомнатные – до 45 квадратных метров, двухкомнатные – до 65 квадратных метров», - сообщил генеральный директор концерна «Подолье» Тимофей ГИРЕНКО.

По его словам эти дома будут построены на территории коттеджного микрорайона «Академический», который находится в районе электросети. «Цена метра квадратного будет дешевле, чем в микрорайоне «Подолье», - добавил Т.ГИРЕНКО

Как сообщал УНИАН, концерн «Подолье» начал строительство коттеджного городка-микрорайона "Академический" и намерен завершить его застройку до 2016 года. Инвестиции в его строительство составляют 1,3 млрд. грн.

Справка УНИАН. Концерн "Подолье" создан в декабре 2004 года на базе винницкого предприятия "СМУ-3".

В состав концерна входят 17 организаций, в частности, 4 завода железобетонных конструкций, ЖЭК, автотранспортное предприятие и предприятия стройиндустрии.

В Виннице концерн «Подолье» в 2009 году увеличил на 30% или на 10,154 тыс. кв. м. по сравнению с 2008 годом введенных в эксплуатацию квадратных метров – до 44 тыс. кв. м.

На первичном рынке жилья Винницы концерн предлагает 50% недвижимости.