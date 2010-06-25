МинЖКХ намерено утеплить дома в городах Евро-2012

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства намерено запустить пилотный проект по комплексному утеплению жилых домов в Киеве, Львове, Харькове и Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«Мы сейчас внедряем пилотные проекты, пока взяли четыре города, принимающие Евро. По пилотным проектам мы берем четыре высокоэтажные дома и будем полностью делать комплексное утепление этих домов. Чтобы увидеть результат этой работы и определиться, сколько нам нужно средств для того, чтобы этим вопросом конкретно заниматься», - пояснил он.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что руководство городов подало в министерство свои предложения по домам для участия в проекте.

«Кроме того, есть предложение одной из немецких фирм. Они обещают гранты на выполнение этих работ, и во вторник этот вопрос будет рассматриваться совместно с местной властью Киева», - добавил министр.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что средства на реализацию пилотных проектов будут выделены из государственного бюджета при условии софинансирования со стороны местных бюджетов.

По его словам, дома будут отбираться на конкурсной основе комиссией, в которую, помимо МинЖКХ, вошли представители Минфина, Минэкономики, служб энергосбережения.