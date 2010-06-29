ВР приняла закон о совершенствовании регулирования в сфере строительства

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства жилья".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовал 241 народный депутат из 418 зарегистрированных в сессионном зале.

Принятый Верховной Радой 11 мая Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства жилья" Президент не подписал по ряду причин.

В частности, глава государства предложил исключить из ранее принятого закона дополнения, согласно которым для получения разрешения на выполнение строительных работ иностранные юридические лица, кроме документов, которые подают отечественные юридические лица, также подают документ, подтверждающий факт привлечения граждан и юридических лиц Украины к выполнению строительно-монтажных работ объемом не менее 90% их общего объема, а также использование не менее 50% отечественных изделий и материалов, в частности, строительных конструкций.

При этом Президент предложил внести новое дополнение, предусматривающее, что в случае проведения реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог, железнодорожных путей, линий электропередач, связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций в пределах существующих полос отведения разрешение на выполнение строительных работ может предоставляться без представления документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.