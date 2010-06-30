ВР приняла проект Градостроительного кодекса Украины

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Градостроительного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 383 из 430 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим кодексом устанавливаются общие правовые и организационные основы планирования и застройки территорий в Украине.

В кодексе предусмотрено, что к территориям, на которых вводится особое государственное регулирование деятельности в сфере планирования и застройки территорий, относятся земли оздоровительного назначения; территории исторических ареалов населенных мест; приграничные территории; земли обороны; территории и объекты природно-заповедного фонда, водоохранных зон и прибрежных защитных полос и других территорий природоохранного назначения; территории перспективного развития транспортной, инженерной инфраструктуры межгосударственного и государственного значения; зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В соответствии с законопроектом, особое государственное регулирование на соответствующих территориях вводится в соответствии с законами Украины, нормативно-правовыми актами Кабинета министров Украины, центральных и местных органов исполнительной власти.

В кодексе предусмотрено, что архитектурно-градостроительный совет образуется по решению Совета министров Автономной Республики Крым, областной, Киевской, Севастопольской городской, районной государственной администрации, исполнительных органов городского совета. Он является совещательным органом, который действует на общественных началах. Не допускается взимание средств с заказчиков (застройщиков) и разработчиков проектов за подготовку к рассмотрению и рассмотрение таких проектов на заседании архитектурно-градостроительного совета. Обязательному рассмотрению на заседании архитектурно-градостроительного совета подлежат: градостроительная документация, архитектурные решения проектов объектов архитектуры, расположенных в исторической части городов, в исторических ареалах, проекты высотных зданий и сооружений.

Для профессионального коллегиального обсуждения планировочных, архитектурных и инженерных решений проектов наиболее важных объектов градостроения и архитектуры, а также в случае необходимости обоснования градостроительных условий и ограничений застройки отдельных земельных участков при центральном органе исполнительной власти по вопросам строительства, градостроения и архитектуры образуется высший архитектурно-градостроительный совет.

В законопроекте предусмотрено, что должна быть Генеральная схема планирования территории Украины, которая разрабатывается на расчетный срок, составляющий 20 лет. Центральный орган исполнительной власти по вопросам строительства, градостроения и архитектуры ежегодно проводит мониторинг реализации Генеральной схемы планирования территории Украины по показателям, утвержденным в установленном порядке, и подает Кабинету министров Украины отчет о ее выполнении по состоянию на 1 января текущего года.

Законопроектом также предусматривается, что схема планирования территории административного района разрабатывается в одну стадию на расчетный срок, составляющий 20 лет.

Законопроектом предусматривается, что Генеральный план разрабатывается для территории населенного пункта с включением пригородной зоны - прилегающих территорий (зоны общих интересов), необходимых для планировочного развития населенного пункта на 20 лет (расчетный срок генерального плана), для реализации общих интересов территориальных общин данных территорий. Для городов с населением более 500 тыс. человек, курортов государственного значения составляющей частью генерального плана является концепция развития города. Концепция развития города содержит необходимые технико-экономические, градостроительные, ресурсные обоснования масштабов и направлений развития города на долгосрочную перспективу, которая может превышать расчетный период генерального плана.