Кабмин выделит 5 млн.грн. на закупку жилья

Правительство выделит 5 млн. грн. на закупку жилья для инвалидов по зрению и слуху.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Будет приобретено около 20-25 квартир», - сказал министр.

По его словам, сегодня на заседании правительство утвердило соответствующий порядок приобретения жилья инвалидам по зрению и слуху за счет средств государственного бюджета.

Открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркнул, что в государственном бюджете предусмотрено 5 млн. грн. на приобретение жилья для инвалидов. «Невзирая на сложную ситуацию в бюджете, мы предусмотрели около 5 млн. грн. на приобретение таких квартир. Проблема обостряется. Напомню, что в прошлом году правительство не потратило на эту цель ни копейки», - подчеркнул глава правительства.