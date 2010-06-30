Риэлторы выступают за отмену комиссионных и введение фиксированной ставки за оформление сделки купли-продажи жилья.

Об этом сегодня сообщил владелец и генеральный директор риэлторской компании «Планета «Оболонь» и портала недвижимости Domik.net Виталий КОТЕНКО в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, покупателю недвижимости следует отказываться от навязывания со стороны риэлтора уплаты 2-5% комиссионных при покупке жилья.

Руководитель портала назвал таких риэлторов вымогателями и рекомендовал покупателям жилья отказываться от их услуг и либо искать варианты без посредников, либо заказывать услугу риэлтора с обязательным заключением договора и прописыванием того, что входит в эту услугу.

«Если идти по пути наименьшего сопротивления и открывать газеты или основные порталы объявлений, где может дать объявление каждый, там с вас будут вымогать деньги. Относитесь к этому адекватно – не платите. Ищите другой объект, ждите, не покупайте», - сказал он.

В частности, по словам В.КОТЕНКО, сегодня покупатель недвижимости может выбрать квартиру из листинга портала Domik.net, где за оформление сделки покупатель не платит комиссионные, а только фиксированную сумму (около 6,5 тыс. грн.).

В.КОТЕНКО считает, что стоимость оформления сделки купли-продажи и продвижения объекта на рынок не должна зависеть от суммы продажи квартиры, поскольку эти услуги не адекватны трудозатратам.

Гендиректор компании отметил, что сложившаяся на рынке ситуация, когда комиссионные платит покупатель, выгодна риэлтору, поскольку упрощает получение гонорара. «Уговорить продавца на работу, за которую он не будет платить – легко, все любят бесплатное», - добавил он.

Эксперт считает, что такое положение дел противоречит здравому смыслу, поскольку риэлтор заинтересован в сделке «любой ценой» и будет находиться на стороне, которая оплачивает его услуги. По его мнению, риэлторам следует отказаться от практики заключения договоров с продавцами на бесплатной основе.

Руководитель портала разделяет риэлторов на две категории – риэлторы в классическом понимании и продавцы информации – люди, «функции которых заключаются в том, чтобы прийти сфотографировать объект, выставить его в листинг и попросить за это абсолютно неадекватную оплату».

В.КОТЕНКО пояснил, что «продавцы информации» сразу предложат заплатить за их услуги, а «классические» риэлторы – докажут необходимость в их услугах.

В свою очередь президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Киева Игорь ОДНОПОЗОВ считает, что платить риэлтору должен тот, кто заказывает услугу.

По его мнению, продавцу жилья также выгодно платить риэлтору, поскольку он продаст его квартиру «по выгодной цене на максимально выгодных условиях».

По данным И.ОДНОПОЗОВА, за период кризиса количество сделок купли-продажи, заключенных без посредника, не увеличилось. «Без риэлторов сейчас реально вряд ли что-то оформляется. Если такой процент существует, то он достаточно небольшой», - добавил он.