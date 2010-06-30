В Киеве продано более 6 тыс. квартир

В Киеве за полгода продано более 6 тыс. квартир, из которых 1074 квартиры - на первичном рынке и 4930 квартир – на вторичном.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, в июне т.г. на вторичном рынке было продано 935 квартир, на первичном рынке – 270.

По данным агентства, максимальное количество сделок (64%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 27% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 9% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1391 долл./кв.м на вторичном рынке (1217 долл./кв.м на первичном).

В то же время самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2892 долл./кв.м на вторичном рынке (2408 долл./кв.м на первичном).

По итогам 2009 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 6,6 тыс. квартир, на первичном рынке - 1,4 тыс.