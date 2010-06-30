В Киеве сдано в аренду 4,5 тыс. квартир
16:47, 30 июня 2010Недвижимость
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В Киеве за полгода сдано в аренду 4519 квартир.
Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.
Согласно сообщению, в июне т.г. в столице было зафиксировано 835 сделок на рынке аренды.
По данным агентства, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (47% сделок), 37% приходится на двухкомнатные квартиры и 16% - на объекты с тремя комнатами и более.
Максимальное количество сделок (51%) приходится на квартиры стоимостью аренды до 4,5 тыс. грн. в месяц, 27% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 22% - в категории свыше 7 тыс. грн.
По итогам 2009 года в Киеве было сдано в аренду 6,9 тыс. квартир.
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