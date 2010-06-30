Аренда квартир в Киеве за полгода подорожала на 8%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве за полгода 2010 года выросла на 8,38% (37 долл.) – до 474 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 24 долл. – до 482 долл., 2-комнатных – на 28 долл., до 643 долл., 3-комнатных – на 27 долл., до 778 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 22 долл. – до 375 долл., 2-комнатных – на 34 долл., до 640 долл., 3-комнатных – на 48 долл., до 764 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 26 долл. – до 291 долл., 2-комнатных – на 41 долл., до 390 долл., 3-комнатных – на 43 долл., до 582 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 36 долл., до 313 долл., 2-комнатных – на 35 долл., до 412 долл., 3-комнатных – на 36 долл., до 563 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 34 долл., до 284 долл., 2-комнатных – на 35 долл., до 385 долл., 3-комнатных – на 53 долл., до 495 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 29 долл. – до 304 долл., 2-комнатных – на 24 долл., до 416 долл., 3-комнатных – на 55 долл. – до 503 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 37 долл. – до 358 долл., 2-комнатных – на 33 долл., до 468 долл., 3-комнатных – на 32 долл., до 589 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 12 долл. – до 279 долл., 2-комнатных – на 25 долл., до 390 долл., 3-комнатных – на 31 долл., до 492 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 22 долл. – до 282 долл., 2-комнатных – на 21 долл., до 403 долл., 3-комнатных – на 42 долл., до 505 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 22 долл. – до 276 долл., 2-комнатных – на 21 долл., до 374 долл., 3-комнатных – на 19 долл., до 490 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.