Вторичка Днепропетровска за полгода подорожала на 8,7%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир за 6 месяцев 2010 года выросла на 8,72%, или 91 долл., – до 1136 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 891 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1371 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Кировском районе – на 8,80% (95 долл.) – до 1170 долл., Красногвардейском – на 10,04% (110 долл.) – до 1200 долл., Жовтневом – на 8,24% (104 долл.) – до 1371 долл., Ленинском – на 9,85% (80 долл.) – до 891 долл., Самарском – на 8,33% (73 долл.) – до 945 долл., Индустриальном – на 7,57% (68 долл.) – до 964 долл., Бабушкинском – на 9,75% (116 долл.) – до 1302 долл. и Амур-Нижнеднепровском – на 8,56% (74 долл.) – до 941 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.