Вторичка Донецка за полгода подорожала на 6%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за полгода 2010 года выросла на 6%, или на 66 долл., – до 1168 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район города со средним показателем 752 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1489 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Ворошиловском – на 6,13% (86 долл.) – до 1489 долл., Киевском – на 8,29% (95 долл.) – до 1236 долл., Калининском – на 6,05% (66 долл.) – до 1150 долл., Кировском – на 5,01% (41 долл.) – до 858 долл., Петровском – на 5,11% (37 долл.) – до 752 долл./кв. м, Буденновском – на 5,05% (44 долл.) – до 923 долл., Пролетарском – на 5,21% (37 долл.) – до 897 долл., Ленинском – на 4,76% (43 долл.) – до 958 долл. и Куйбышевском районе – на 4,32% (40 долл.) – до 962 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.