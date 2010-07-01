Вторичка Львова за полгода подорожала на 4,1%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир за 6 месяцев 2010 года выросла на 4,10%, или 56 долл., – до 1419 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1171 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1823 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 5,44% (94 долл.) – до 1823 долл., Сыховском – на 5,02% (56 долл.) – до 1171 долл./кв. м, Зализнычном – на 2,68% (33 долл.) – до 1262 долл./кв. м, Франковском – на 4,22% (57 долл.) – до 1401 долл., Шевченковском – на 4,09% (48 долл.) – до 1229 долл., Лычаковском – на 2,03% (26 долл.) – до 1312 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.