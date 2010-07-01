Вторичка Киева за полгода подорожала на 8,6%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за полгода 2010 года выросла на 8,57% (143 долл.) – до 1816 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1391 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2892 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском районе – на 9,76% (134 долл.) – до 1510 долл., Дарницком – на 8,74% (112 долл.) – до 1391 долл., Деснянском – на 8,74% (115 долл.) – до 1431 долл./кв. м, Оболонском – на 7,91% (135 долл.) – до 1836 долл., Печерском – на 8,67% (231 долл.) – до 2892 долл./кв. м, Соломенском – на 8,42% (127 долл.) – до 1636 долл., Святошинском – на 9,28% (129 долл.) – до 1517 долл., Шевченковском – на 7,78% (169 долл.) – до 2347 долл./кв. м, Подольском – на 8,51% (132 долл.) – до 1677 долл., Голосеевском – на 8,64% (144 долл.) – до 1816 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.