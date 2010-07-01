Вторичка Одессы за полгода подорожала на 7,2%

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за полгода т.г. выросла на 7,19% (101 долл.) – до 1 502 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1154 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1727 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Приморском районе – на 7,84% (126 долл.) – до 1727 долл., в районах Молдаванка – на 7,80% (88 долл.) – до 1213 долл. и Таирово – на 6,71% (90 долл.) – до 1433 долл., в поселке Котовского – на 6,71% (73 долл.) – до 1154 долл./кв. м, в районе Черемушки – на 4,84% (57 долл.) – до 1241 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.