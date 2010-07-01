Вторичка Харькова за полгода подорожала на 9,13%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир за 6 месяцев 2010 года выросла на 9,13%, или 86 долл., – до 1031 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 886 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1278 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 10,59% (122 долл.) – до 1278 долл., Ленинском – на 8,90% (87 долл.) – до 1066 долл., Коминтерновском – на 9,89% (84 долл.) – до 934 долл., Октябрьском – на 10,19% (89 долл.) – до 962 долл., Фрунзенском – на 10,74% (94 долл.) – до 972 долл., Червонозаводском – на 10,54% (90 долл.) – до 945 долл., Московском – на 6,85% (59 долл.) – до 914 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 9,84% (79 долл.) – до 886 долл./кв. м, Дзержинском – на 9,58% (109 долл.) – до 1244 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.