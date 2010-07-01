С сегодняшнего дня для киевлян дорожает "коммуналка"

С сегодняшнего дня киевляне будут платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по тарифам, действовавшим до подписания Меморандума между Киевской горгосадминистрацией, НАК «Нафтогаз Украины» и АК «Киевэнерго» о стабильном энергообеспечении столицы в зимний период (в октябре 2009 - мая 2010 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Я не рассматриваю сегодня этот вопрос как повышение тарифов. Я его рассматриваю как выполнение условий меморандума относительно приведения тарифов к тем, что действовали 4 месяца в 2009 году», - сказал он.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что обоснованность этих тарифов проверяли Антимонопольный комитет Украины, Государственная инспекция по ценам, Государственная жилищно-коммунальная инспекция, которые не обнаружили никаких нарушений.

«В августе будут выставлены тарифы с учетом этих изменений», - добавил он.

А.ГОЛУБЧЕНКО уточнил, что с 1 июля увеличиваются тарифы на горячую воду и ее подогрев (энергия, которая идет на нагревание воды).

Зампредседателя КГГА добавил, что для однокомнатной квартиры тарифы повышаются на 16%, для двух- и трехкомнатных квартир – на 17%.

В частности, для однокомнатной квартиры тарифы повышаются с 191,69 грн. до 221,75 грн. (+31 грн.), для двухкомнатных – с 361,64 грн. до 423,22 грн. (+61,58 грн.), для трехкомнатных - с 495,57 грн. до 580,62 грн. (+85,05 грн.).

Он уточнил, что тарифы устанавливались из расчета проживания четырех человек в трехкомнатной квартире, трех человек – в двухкомнатной и одного человека – в однокомнатной квартире.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что хотя повышенные тарифы не отвечают себестоимости, по его мнению, до создания единого регулятора на рынке коммунальных услуг киевлянам не стоит ожидать дальнейшего повышения тарифов.