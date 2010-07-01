Эконом-класс Харькова в июне подешевел на 1,6%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в июне текущего года снизилась на 1,6% – с 5827,9 до 5734 грн./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ, Харьков).

Согласно сообщению, в июне т.г. стоимость жилья бизнес-класса снизилась на 2,8% – с 9937,8 до 9662 грн./кв. м. При этом жилье премиум-класса в прошлом месяце выросло в цене на 1,4% – с 15345,4 до 15558 грн./кв. м.

Как отметила специалист МКДУ по работе с инвесторами Наталья ГОРОДЕЦКАЯ, рынок окончательно вступил в летний период, который никогда не отличался особой покупательской активностью.

Справка УНИАН. ООО «Макрокап Девелопмент Украина» – девелоперская компания, созданная в 1997 году в Харькове. Компания первой в городе занялась строительством жилья бизнес-класса. Специализируется на девелопменте, строительстве современного жилья и коммерческой недвижимости, а также управлении недвижимостью.