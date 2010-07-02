Создание ОСМД будет обязательным?

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект „О внесении изменений в Закон Украины “Об объединении совладельцев многоквартирного дома”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 347 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что создание объединения является обязательным для новых домов.

Кроме того, предусмотрено, что создание объединения в старых домах осуществляется при наличии инициативной группы по меньшей мере из трех владельцев по процедуре, установленной законопроектом.

Предусмотрено, что одновременно с созданием объединения земельный участок, на котором расположен дом и придомовая территория, бесплатно передаются в общую совместную собственность владельцев дома. Объединение имеет право на отчуждение физическим и юридическим лицам части дома, кроме неделимого имущества, которое обеспечивает надлежащее функционирование дома и жилого комплекса в целом.

Законопроектом предусмотрено, что совладельцы (или их представитель) одной квартиры имеют на учредительном и общем собрании один голос.

Вводится новое понятие “двойное квалифицированное большинство голосов” (75% голосов, которые отвечают количеству квадратных метров, принадлежащих их владельцам, а также 75% голосов, отвечающих количеству владельцев квартир и нежилых помещений), которое необходимо для принятия важных вопросов на общем собрании.

Предоставляется право члену объединения получить отдельный правоустанавливающий документ на принадлежащее ему личное имущество с указанием его доли в совместном имуществе, а объединению предоставлено право самостоятельно определять исполнителя коммунальных услуг.