Предприятия ЖКХ сократили убытки

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Украины за январь-май текущего года сократили убытки на 9,9% – до 942,4 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ сегодня в ходе селекторного совещания.

По его словам, наибольшие убытки получили предприятия коммунальной теплоэнергетики – 355,8 млн. грн. и водопроводно-канализационного хозяйства – 267 млн. грн.

В разрезе регионов самые большие убытки у предприятий Луганской, Днепропетровской и Харьковской областей, наименьшие – у Тернопольской, Закарпатской и Ривненской областей.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что на 1 июня т.г. общая сумма дебиторской задолженности предприятий отрасли составила 12,6 млрд. грн., увеличившись с начала года на 14,2%.

При этом с начала года сумма кредиторской задолженности предприятий ЖКХ выросла на 17,2% и составляет 14,7 млрд. грн. Задолженность за энергоносители в общей сумме кредиторской задолженности составляет 8,21 млрд. грн., в том числе за газ – 5,84 млрд. грн., за электроэнергию – 2,37 млрд. грн.