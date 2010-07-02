Всеукраинское общественное движение «Коммунальный фронт» начал мониторинг состояния ЖКХ украинских городов для создания рейтинга состояния коммунального хозяйства и коммунальных услуг в Украине.

Об этом УНИАН сообщил лидер «Коммунального фронта» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, у организации достаточно ресурсов и возможностей, чтобы провести такую работу.

«Уже созданы мониторинговые комитеты из числа наших активистов, которые проведут анализ качества предоставления коммунальных услуг, их стоимость и их наличие. Кроме этого, особенное внимание будет уделяться также и другим параметрам качества ЖКХ: количество коммунальных аварий, отключений от услуг, а также действий городских властей в решении коммунальных проблем», - сообщил лидер организации.

По словам В.ЯКОВЕНКО, в ближайшее время «Коммунальный фронт» будет готов озвучить результаты изучения состояния системы ЖКХ городов Украины.

«Работа уже идет полным ходом, и в ближайшее время мы обнародуем данные нашего мониторинга. Страна должна знать, в каком городе коммуналка лучше, а где — хуже, где власть пытается решать проблемы горожан, а где — нет, где люди платят разумную цену за хорошее качество, а где платят втридорога ни за что», - добавил он.