МинЖКХ: предприятия ТКЭ рассчитались за газ на 74%

Предприятия коммунальной теплоэнергетики рассчитались за потребленный в период отопительного сезона 2009-2010 гг. газ на 74%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ сегодня в ходе селекторного совещания.

По его словам, за период отопительного сезона предприятия ТКЭ потребили природного газа на сумму 9,9 млрд. грн., оплатили – на 7,3 млрд. грн. Задолженность за газ в отопительном сезоне составляет 2,6 млрд. грн.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что по состоянию на 1 июля т.г. уровень расчета за потребленный в отопительном сезоне газ 13 областей находится на уровне 80-90%, у 7 областей – 70-80%, еще у 7 областей – до 70% (Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Луганская, Одесская области, Крым и Севастополь).

«Эти семь областей ставят на колени весь комплекс жилищно-коммунального хозяйства», – сказал министр.

По данным Ю.ХИВРИЧА, общий уровень оплаты предприятий ТКЭ за газ за январь-июнь этого года составляет 87%, средний по Украине уровень – 58%. С начала года предприятия ТКЭ потребили природного газа на сумму 6 млрд. 418,1 млн., оплатили – 5 млрд. 567,5 млн. грн., в том числе за текущее потребление – 3 млрд. 694 млн. грн., в счет задолженности за газ, потребленный в предыдущие периоды, – 1 млрд. 873,5 млн. грн.