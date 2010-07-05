Рынок жилой недвижимости стабилизируется не ранее 2011г.

Рынок жилой недвижимости стабилизируется не ранее 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучил журналистам президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ.

«По моим оценкам, рынок жилой недвижимости стабилизируется не ранее чем через 1,5-2 года. Ранее мы прогнозировали оживление рынка осенью 2010 года, и я вынужден отказаться от этих прогнозов, поскольку то, что делается сейчас якобы для стабилизации рынка недвижимости, входит в противоречие с логикой реального развития рынка», - сказал он.

А.РУБАНОВ пояснил, что такой прогноз объясняется и тем, что возврата к массовому ипотечному кредитованию можно ожидать во втором полугодии 2012 – 2013 году. «А без этого никакого развития не будет», - добавил он.

В то же время глава комитета аналитики ССНУ Всеволод ЖОГОЛЕВ прогнозирует, что при сохранении нынешней экономической ситуации и макроэкономических показателей стоимость жилья в Киеве может достигнуть четырехлетнего минимума, который был зафиксирован в марте 2009 года (на уровне 1823 долл./кв.м) до конца текущего года.

«Уже год у нас наблюдается минус 2,6% за год. На сегодняшний день мы видим минус 1,2% в месяц. Такими темпами через полгода мы достигнем того минимума, который оказался в марте предыдущего года», - сказал он.

По данным В.ЖОГОЛЕВА, сегодня уровень торга при покупке жилья в Киеве достигает 10%.

Он отметил, что сегодня стоимость жилья на вторичном рынке в спальных массивах столицы составляет от 45 тыс. долл. за однокомнатную квартиру.

По данным ССНУ, за год (с 25 июня 2009 г. по 25 июня 2010 г.) средняя стоимость жилья в Киеве снизилась на 2,6%, за полгода – снизилась на 0,55% и составляет 1953 долл./кв.м.

При этом стоимость жилья в отдаленных от центра районах выросла на 0,54%, за полгода – выросла на 0,40%. Эксперты объясняют такую тенденцию тем, что сегодня люди покупают малогабаритные недорогие квартиры на окраинах за счет продажи квартир с большим метражом.