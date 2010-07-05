Вторичка Киева подешевела на 7%

Средняя стоимость жилья за январь-июнь т.г. на вторичном рынке Киева снизилась на 7% - до 2295 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в июне т.г., по сравнению с маем, средневзвешенная цена на вторичном рынке квартир Киева снизилась на 0,5% и составила 2295 долл./кв.м.

По данным портала, средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 0,2% (на 5 долл.) - до 2113 долл./кв. м, двухкомнатных – на 0,5% (на 12 долл.) - до 2319 долл./кв. м, трехкомнатных - на 0,4% (на 9 долл.) - до 2310 долл./кв. м, четырехкомнатных - на 1,6% (на 44 долл.) - до 2710 долл./кв. м.

С июня 2009 года уровень цен на вторичное жилье в Киеве в долларовом эквиваленте снизился на 16,7%.

Специалисты портала отметили, что в июне 2010 года количество предложений квартир на вторичном рынке жилья Киева уменьшилось на 0,2% относительно мая и составило 11611 квартир. Объем предложений в общей площади и денежном выражении уменьшился на 0,4% и 1,6% соответственно.

Вместе с тем общее количество квартир, выставленных на продажу с января 2010 года, увеличилось на 7,6%, в общей площади и денежном выражении увеличилось на 3,9%. Доля жилья, впервые выставленного на продажу, в июне составила 19,7% от всего объема предложения. При этом средняя цена предложений впервые выставленных на продажу квартир на 10% ниже средневзвешенной цены мая и составляет 2072 долл./кв. м.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 11611 предложений 1-4-комнатных квартир площадью до 200 кв. м, содержащихся в базах данных ИАП «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane.