Элитное жилье Киева подешевело на 11%

Средняя стоимость элитного жилья в Киеве за январь-июнь т.г. снизилась на 11% - до 4540 долл./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании SV Development.

Как указывается в сообщении, за полгода средняя стоимость жилья класса «deluxe» снизилась на 7,23% (на 531 долл.) - до 6 813 долл./кв.м.

При этом за данный период жилье бизнес-класса на вторичном рынке столицы выросло в цене на 3,16% (на 86 долл.) - до 2 634 долл./кв.м, жилье эконом-класса – выросло на 10,74% (на 178 долл.) - до 1 485 долл./кв.м.

Максимальное количество сделок (64%) приходится на квартиры до 100 тыс. долл., 27% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 9% - в категории свыше 200 тыс. долл.