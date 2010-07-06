Фонд молодежного строительства ждет погашения долгов

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству ожидает погашения долгов по частичной компенсации процентной ставки коммерческих банков со второй декады июля т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

По словам главы правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида РИСУХИНА, в настоящее время сложилась сложная ситуация с выплатами из-за недофинансирования программы в прошлом году. В частности, задолженность по данной программе на 1 января 2010 года составляла 62,7 млн. грн.

Он пояснил, что сегодня фонд может вкладывать деньги в программу при наличии средств в государственном бюджете, а главный финансовый документ был принят только в апреле, из-за чего произошла задержка с выплатами в этом году.

Л.РИСУХИН отметил, что в мае фонд начал консультации с Министерством финансов касательно выплат, и сейчас переговоры находятся на завершающем этапе – на частичную компенсацию процентной ставки в этом году предполагается выделить 117 млн. грн.

«Выплаты начнутся, как только будет подписан паспорт бюджетной программы. Я думаю, фонд начнет рассчитываться во второй декаде июля», - сказал глава правления фонда.

В частности, в июле ожидается выделение 30 млн. грн., далее каждый месяц по 14-15 млн. грн.

Л.РИСУХИН добавил, что возникают и точечные проблемы с частичной компенсацией, связанные, например, с банками, которые пострадали во время финансового кризиса, в частности, с «Укрпромбанком», который готовится к ликвидации.

«Специалисты Фонда сейчас вплотную занимаются решением подобных вопросов», - сказал он.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы Фонда реализуются за средства Государственного бюджета.