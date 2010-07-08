Стоимость элитного жилья в Киеве снизилась на 8,6%

Средняя стоимость элитного жилья в Киеве в январе-июне 2010 года снизилась на 8,61% – до 7433 долл./кв. м.

Об этом говорится в переданном УНИАН обзоре рынка элитной жилой недвижимости Киева консалтинговой компании Knight Frank LLC Ukraine.

Согласно документу, в начале года на рынок вышел ряд объектов с низкой степенью готовности, соответственно, с ценами ниже среднерыночных.

«Учитывая небольшой объем выборки для расчета средних цен, выход таких объектов обусловил значительное понижение показателя средней цены в сегменте в феврале-марте 2010 года. По готовым объектам или находящимся на завершающих стадиях строительства цены планомерно повышались, начиная с февраля 2010 года», – говорится в обзоре.

В компании отметили, что в течение первого полугодия 2010 года спрос на элитные объекты был сконцентрирован исключительно в сегменте готовых квартир, что давало повод девелоперам повышать цены. Из-за высоких рисков «недостроя» и неясных перспектив касательно сроков ввода в эксплуатацию новых объектов спрос на строящиеся элитные дома остается на низком уровне.

По данным компании, в первом квартале т.г. на рынке первичной элитной недвижимости Киева анонсировано начало строительства четырех объектов: жилых комплексов «Аристократ», «Diamond Hill», «H-Tower» и второй очереди ЖК «Воздвиженка». При этом во втором квартале рынок столицы не пополнялся новыми предложениями.

Помимо новых проектов, объем рынка расширился за счет предложения 540 элитных квартир ЖК «Pechersk Towers», строительство которого возобновилось в марте 2010 года.

В течение первого полугодия 2010 года были введены в эксплуатацию два клубных дома – «Residence M27» и «Клубный дом на Десятинной».

По состоянию на июнь 2010 года в сегменте элитной недвижимости ведется строительство десяти объектов. Общий объем предложения рынка без учета поглощения насчитывает порядка 2000 квартир с учетом сданных в эксплуатацию пяти объектов элит-класса.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.