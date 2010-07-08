Парламент освободил от налогообложения прибыль гостиниц

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития и подготовки гостиничной инфраструктуры к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 244 из 430 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины “О туризме”.

Дается определение гостиницы как предприятия “какой-либо организационно-правовой формы и формы собственности, которое состоит из шести и больше номеров и предоставляет гостиничные услуги по временному проживанию с обязательным обслуживанием”. Предусмотрено, что порядок установления категорий гостиницам определяется Кабинетом министров Украины.

Также внесены изменения в Закон “О налогообложении прибыли предприятий”.

Временно, сроком на 10 лет, начиная с 1 января 2011 года, освобождается от налогообложения прибыль предприятий, полученная ими от предоставления гостиничных услуг в гостиницах категорий “пять звезд”, “четыре звезды” и “три звезды” в случае, если такие гостиницы (в том числе новопостроенные или реконструированные, или в которых проведен капитальный ремонт или реставрация существующих зданий и сооружений) были введены в эксплуатацию до 1 сентября 2012 года.

Предусмотрено, что правительство на протяжении месяца со дня опубликования этого закона должно обеспечить: пересмотр государственного стандарта Украины относительно туристических услуг и классификации гостиниц в части повышения требований к материально-техническому оснащению гостиниц и качества соответствующих услуг; принятие нормативно-правовых актов, вытекающих из этого закона, и приведение центральными органами исполнительной власти принятых ими нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.