В Херсоне выросли поступления в бюджет от продажи земли
12:24, 09 июля 2010Недвижимость
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До 3,2 млн. грн.
В Херсоне в первом полугодии 2010 года поступления в бюджеты всех уровней от продажи земли несельскохозяйственного назначения увеличились в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3 млн. 216,4 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Херсонском городском управлении Государственного комитета по земельным ресурсам Украины.
Согласно сообщению, при этом в 2010 году были реализованы 12 участков общей площадью 0,8128 га на сумму 2 млн. 250,723 тыс. грн.
Всего (с учетом проданных) в первом полугодии в Херсоне подготовлены к продаже 18 участков земли несельскохозяйственного назначения общей площадью 8,9374 га на сумму 7 млн. 747,47 тыс. грн.
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