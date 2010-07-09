Отопительный сезон сорвется из-за ошибок прошлых лет
Предупреждает «Коммунальный фронт»
Отопительный сезон находится под угрозой срыва, считает лидер Всеукраинского общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.
По его словам, это реальная угроза для жителей многих городов Украины, которые не смогут подготовиться к приходу холодов надлежащим образом.
«Не важно, кто сейчас находится при власти. В независимости от того, кто сейчас руководит страной или городом, решить проблему отопительного сезона будет тяжело. Практически невозможно. Виной всему многолетнее игнорирование со стороны власти проблем отрасли теплоснабжения городов, отсутствие модернизации и реорганизации сферы», - заявил В.ЯКОВЕНКО.
По мнению главы «Коммунального фронта», «корни зла» лежат в многолетнем отсутствии реформ, без которых коммунальное хозяйство страны не поднять. Более того, прошлое правительство упустило шанс реформировать коммунальное хозяйство страны.
«Оно предпочло заниматься популизмом и псевдореформированием, в результате чего отрасль, которая нуждалась в экстренном обновлении, оказалась на грани полного развала. Вместо реальных дел были одни декларации и утопические проекты, в то время как надо было действовать. На реанимацию ЖКХ страны нужно все больше и больше денег, которых у страны нет. Поэтому проблема будущего отопительного сезона стоит очень остро. И исправить ее невозможно практически никому. Так как даже на текущие ремонты нужны суммы, исчисляемые сотнями миллиардов гривен», - отметил В.ЯКОВЕНКО.