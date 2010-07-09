Создание независимого регулятора деполитизирует тарифы

Создание Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины, на которую возлагаются функции регулирования деятельности субъектов природных монополий, которые предоставляют услуги по централизованному водо-, теплоснабжения и водоотвода, является шагом к деполитизации тарифообразования и оптимальным путем решения вопросов, связанных с совершенствованием системы ценообразования на рынке коммунальных услуг, который будет в состоянии предотвратить стремительное повышение тарифов на соответствующие коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МинЖКХ, такое мнение высказали в Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, комментируя принятие парламентом соответствующего закона.

В министерстве напомнили, что распоряжением Кабинета Министров Украины от 9 июля 2008 г. № 932-р одобрена Концепция развития системы государственного регулирования деятельности субъектов природных монополий на рынке коммунальных услуг, которой предусматривается осуществить ряд мероприятий по совершенствованию государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий на рынке коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины».

Закон направлен на определение правовых основ организации и деятельности Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

Законом предусмотрено, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины (далее – НКРКУ) является коллегиальным центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.

Основным заданием НКРКУ является осуществление государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и субъектов ведения хозяйства на смежных рынках путем: сбалансирования интересов субъектов ведения хозяйства, потребителей их товаров и услуг и государства; обеспечение прозрачности и открытости на рынках естественных монополий и смежных рынках; защита прав потребителей товаров и услуг относительно получения этих товаров и услуг надлежащего качества и в достаточном объеме по экономически обоснованным ценам, а также стимулирование повышения их качества и удовлетворения спроса на них.

Также к заданиям НКРКУ относится формирование и обеспечение прогнозируемости ценовой и тарифной политики на рынках, которые находятся в состоянии естественной монополии и смежных рынков, содействие внедрению стимулирующих методов регулирования цен; обеспечение самоокупаемости деятельности субъектов естественных монополий и субъектов ведения хозяйства на смежных рынках; обеспечение равных возможностей для доступа потребителей к товарам (услугам) на рынках, которые находятся в состоянии естественных монополий; ограничение влияния субъектов естественных монополий на государственную политику и содействие конкуренции на рынках, смежных рынкам, которые находятся в состоянии естественной монополии, с целью обеспечения эффективного функционирования соответствующих отраслей.

Определены основные принципы деятельности НКРКУ, ее состав и порядок формирования, организации деятельности, полномочия, формы и методы деятельности, отношения НКРКУ с Кабинетом министров, другими органами исполнительной власти, а также с органами местного самоуправления, ответственность субъектов естественных монополий и субъектов ведения хозяйства на смежных рынках, НКРКУ и их должностных лиц.