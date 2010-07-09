“Киевгорстрой” построил в регионах 58 тыс. кв. м жилья

Акционерное общество “Холдинговая компания “Киевгорстрой” планирует до конца текущего года ввести в эксплуатацию около 58 тыс. кв. м жилья в регионах Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления строительства в регионах ХК “Киевгорстрой” Алексей ФЕДОРОВ.

“До конца года мы планируем сдать в эксплуатацию 58 тыс. кв. м жилья в Буче, Севастополе, Житомире и Полтаве”, - сказал он.

В частности, в Буче (Киевская обл.) холдинг планирует ввести в эксплуатацию 9-16-этажный третий дом из пяти секций на более чем 300 квартир в квартале, ограниченном ул. Вишневой, Новым шоссе и бульваром Б.Хмельницкого; вторую очередь жилого дома на 250-260 квартир по ул. Петровского в поселке Щербани Полтавской области (в пределах Полтавы); 10-этажный дом на 270-280 квартир с подземным паркингом в Житомире и 5-этажный трехсекционный жилой дом на 120 квартир в Севастополе.

“До конца этого года мы планируем завершить строительно-монтажные работы, а введение в эксплуатацию и заселение намечается на первый квартал 2011 года”, - уточнил А.ФЕДОРОВ.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.