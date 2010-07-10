ВР планирует продлить срок действия мер по поддержке строительства

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 353 народных депутата из 436 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено продлить до 1 января 2013 года ряд положений закона, касающихся осуществления кредитно-финансовыми учреждениями льготного кредитования застройщиков жилья, запрета увеличивать процентную ставку по кредитам, запрещения расторжения физическими и юридическими лицами любых договоров о передаче застройщиками завершенного жилья.

Также предусмотрено, что данный запрет не применяется, если определенный срок принятия в эксплуатацию объекта строительства переносится более чем на 30 месяцев (в действующем законе - 18 месяцев).