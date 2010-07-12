Депутат предлагает снять запрет на расторжение договоров купли жилья

Народный депутат Юрий КАРМАЗИН (НУ-НС) предлагает снять запрет на расторжение договоров купли жилья в недостроенных домах, действующий до 1 января 2012 года.

Об этом говорится в законопроекте №6687-1 «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства (относительно продления срока действия мер поддержки строительства жилья)», внесенном в парламент 9 июля т.г.

Документом, размещенном на сайте Верховной Рады, предлагается изъять из закона часть четвертую ст. 3, которая запрещает физическим и юридическим лицам разрывать любые договоры, результатом которых является передача застройщиками завершенного объекта (части объекта) жилого строительства при условии, что по таким договорам осуществлена оплата 100% стоимости объекта (части объекта) жилого строительства, кроме случаев, если такой разрыв осуществляется по согласию сторон.

В данном пункте также указывается, что возврат средств, внесенных физическими и юридическими лицами в пользу застройщиков по расторгнутым договорам, по которым осуществлена частичная оплата стоимости объекта (части объекта) жилого строительства, осуществляется после последующей реализации такого объекта жилого строительства. Начисление и выплата застройщиком штрафных санкций, предусмотренных договорами, и взыскание средств, предусмотренных ст. 625 Гражданского кодекса Украины, на период действия этой статьи не осуществляется.

Законопроектом предусматривается, что договоры аренды земельных участков государственной и коммунальной собственности, на которых осуществляется строительство многоквартирных жилых домов и на которых выполняются строительно-монтажные работы, заключенные до вступления в силу данного закона, должны продолжать действовать в те же сроки и на тех же условиях, которые были предусмотрены этими договорами в порядке, установленном законом.

По мнению автора законопроекта, это позволит мотивировать застройщиков ускорить завершение строительства, «используя для этого часть сверхприбылей, которые они получили за счет строительства».

При этом предлагается установить, что финансирование операций коммерческих банков в части предоставления гражданам ипотечных кредитов на завершение строительства жилья осуществляется исключительно Государственным ипотечным учреждением без участия Национального банка Украины, «для которого эта обязанность является несвойственной», а с участием самих коммерческих банков и других субъектов хозяйствования.